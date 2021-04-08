Keçiören Belediyesi kreş ve kütüphane sayısını artırıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Güldeste Oyun Merkezi, melek ve çiçeklerimiz olan yavrularımız için Kuşcağız Mahallemize kazandırdığımız güzel bir eserdir.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Güldeste Oyun Merkezi, melek ve çiçeklerimiz olan yavrularımız için Kuşcağız Mahallemize kazandırdığımız güzel bir eserdir. Şehrimizde kreş ve kütüphanelerimizin de sayısını artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nde yapılan açıklamaya göre, Kuşcağız Mahallesi'ne inşa edilen Güldeste Oyun Merkezi minik çocukların eğlence merkezi oldu. Buradan faydalanmak isteyen aileler randevu alarak çocuklarını gönül rahatlığıyla oyun merkezine götürebiliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kurumsal web sayfasında bulunan Güldeste Oyun Merkezi linkindeki formu dolduran ailelerin rahatlıkla randevu alabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her bir çocuğumuzun bu merkezden adil bir şekilde faydalanması için ise bir çocuğumuza haftada iki kez ve yarım gün olacak şekilde burada bulunabilme şartı getirdik. 4-6 yaş (48-72 aylık) grubu çocuklarımız için hizmet veren oyun merkezimizde uzman öğretmenlerimiz de görev yapıyor. Güldeste Oyun Merkezi, çocuklarımızın iyi vakit geçireceği aynı zamanda onlara düş katacak ve gönüllerinde iz bırakacak olan bir eserdir.

Güldeste Oyun Merkezi, melek ve çiçeklerimiz olan yavrularımız için Kuşcağız Mahallemize kazandırdığımız güzel bir eserdir. Şehrimizde kreş ve kütüphanelerimizin de sayısını artırıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek ve onları kötü alışkanlıklardan korumak için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu