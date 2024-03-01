Turgut Altınok, Ankara'nın sorunlarını anlattı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Toplantısı'na katıldı.

Altınok, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan'ın da yer aldığı toplantıda, Ankara'nın gerilediğini, uluslararası fuar alanının yıllardır tamamlanamadığını söyledi.

Türkiye'nin kalbi Ankara'nın Ulus semtinde dükkanların akşam saat 6-7 gibi kapandığını belirten Altınok, başkentin büyük bir kasabaya dönüştüğünü kaydetti.

Ankara'da ekonominin nasıl canlandırılacağının düşünülmesi gerektiğini kaydeden Altınok, "Bunun en önemli yatırımı fuar alanlarıdır. Öyle fuarlar var ki, yılda 7 milyon, 8 milyon, 13 milyon, 20 milyon, 30 milyon turist alan iller. İşte Ankara'daki fuar alanımız, milyonlarca yerli yabancı turistin gelmesine, binlerce insanımızın çalışmasına vesile olacak. Hem Ankara'mıza hem de ülkemize ciddi katkı sağlayacak bir proje. İnşallah fuar alanımızı bir yılda bitireceğiz." diye konuştu.

"80 kilometre metro projemiz var"

Altınok, Ankara'daki ulaşım ve trafik problemini çözmek için projelerinin hazır olduğunu belirterek, "Son 5 yılda Ankara'ya 400 bin, 2023'te ise 100 bin yeni araç girdi. 2024'te de 125 bin araç girecek. Hem trafik problemini hem ulaşım problemini metroyla çözebilirsiniz. Havaalanı yolu metrosu başta olmak üzere 80 kilometre metro projemiz var. Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı 5 yıl önce söz vermiş, 'Ankara'ya 58 kilometre metro yapacağım, havaalanı yolu metrosunu yapacağım' diye. Ama 5 yılda 5 santim yapılan metro yok." ifadelerini kullandı.

Şehir ve kent planlamasının önemine işaret eden Altınok, "Maalesef şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı, 'Ben yol yapmadım, yol yapsam trafik problemi olurdu.' diyor. Bizim 75 kavşak projemiz var. Alternatif yollar, bulvarlar yapılmazsa 2-3 yıl sonra Ankara trafiği, İstanbul trafiğinden daha çileli hale gelecek. Ankara'da trafik sorununu hızlı bir şekilde çözeceğiz." dedi.

Altınok, Ankara'da 5 yıldır kentsel dönüşüm projesi yapılmadığını ve başkentin ulaşım ve imar planlarının uygulanmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Depremden bir ders aldık mı? Hayır. Ankara'da 5 yılda yapılan kentsel dönüşüm planı yok. Ankara'nın 100 bin, 25 bin ölçekli ana nazım imar planı yok. Dahasını söyleyeyim, Ulus'un imar planı yok, yani Ulus'a çivi çakamazsınız. Niye? Ruhsat alamazsın çünkü. Ankara'nın ulaşım master planı yok, mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Biz geldiğimizde bu planlar yapılacak."