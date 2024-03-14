Üye Girişi
Haberler

Turgut Altınok Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası İftar Programına Katıldı

Güncelleme:

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca düzenlenen iftar programına katıldı. Altınok, esnaf ve sanatkarların ramazanını tebrik etti ve sitelerin 5 yılda hak ettiği hizmeti alamadığını belirtti. Ayrıca, metro hattının Siteler'den geçeceğini ve Akyurt'taki fuar alanının bir yıl içinde bitirileceğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca (ANKAMOB) düzenlenen iftar programına katıldı.

Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen programda konuşan Altınok, esnaf ve sanatkarların ramazanını tebrik etti, kendisinin de esnaf bir ailenin çocuğu olduğunu söyledi.

Sitelerin 5 yılda hak ettiği hizmeti alamadığını ileri süren Altınok, "Bu 5 yılda siteler unutulmuştur. Otopark problemini çözeceğiz, metro Siteler'den geçecek. Her türlü desteği vereceğiz. Akyurt'taki fuar alanını bir yıl içinde bitireceğiz. Yollarınız, kaldırımlar bakımsız, Siteler içinde trafik sorunu var, sokaklarımıza, caddelerimize bir kentsel tasarım yapacağız. Sokaklarınız yeşil olacak, sitelerimizi ışıklandıracağız, vatandaşlar akşam alışverişe gelebilecek. Desteklerinizle Ankara'da ticaret gelişecek." diye konuştu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de konuşmasında, Altınok için oy isteyerek, şunları kaydetti:

"Turgut Altınok başkanımızla Ankara'da, büyükşehir belediyeciliği açısından yeni bir dönemin, yeni bir çağın, altın bir çağın kapısını aralamak istiyoruz. Ankara geride bıraktığımız 5 yılda talihsiz bir dönem yaşadı. Ankara'nın yolları perişan, trafik, ulaşım, otobüs problemi var. Bunlara çözüm önerilerimiz hazır. Hükümetimizle birlikte güzel Ankara'mızda hizmet etmek istiyoruz."

İftar programına, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Cumhur İttifakı'nın Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı, ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti ve MHP ilçe başkanları da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Turgut Altınok Akyurt Ankara İftar Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Havran adayı Cem Onuk kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Havran belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Gömeç adayı Duygu Aydın kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Gömeç belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Edremit adayı Tevfik Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Edremit belediye başkan adayı kim oldu? Nüsret Oliger kimdir? 2024 İYİ Parti Mersin Mezitli Belediye Başkan adayı Nüsret Oliger kimdir? DEVA Partisi Dursunbey adayı Bahadır Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Dursunbey belediye başkan adayı kim oldu? Onur Kösel kimdir? 2024 İYİ Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan adayı Onur Kösel kimdir? DEVA Partisi Burhaniye adayı Enes Bora Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Burhaniye belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bigadiç adayı Pelin Demirtaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Bigadiç belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bandırma adayı Hüseyin Keskin kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Bandırma belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Balya adayı Muhammed Furkan Civan kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Balya belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ayvalık adayı Salih Oral Övüç kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Ayvalık belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Altıeylül adayı Gürhan Kayabey kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Altıeylül belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Saray adayı Mustafa Terim kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Saray belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Özalp adayı Abdüssemet Keskin kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Özalp belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Muradiye adayı Bilal Sangan kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Muradiye belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title