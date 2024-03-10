Üye Girişi
Haberler

Turgut Altınok, Türk Dünyası Korosu'nun konserini dinledi

Güncelleme:

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Türk Dünyası Korosu'nun konserini izledi ve Azerin'e teşekkür etti. Altınok, konseri dinlemeye gelenleri ramazan ayında tebrik etti ve Filistin'deki insanların kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Ayrıca, Keçiören'in hayata geçirdiği eserlerin önemine vurgu yaptı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Dünyası Korosu'nun konserini dinledi.

Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Dünyası Korosu konserini izleyen Altınok, koronun kurucularından Azerbaycanlı şarkıcı Azerin'e teşekkür etti.

Koronun, Türk dünyasını gezerek konserler vermesi gerektiğini ifade eden Altınok, konseri dinlemeye gelenlerin ramazan ayını da tebrik etti.

Altınok, " Filistin'de tüm dünyanın gözü önünde her gün insanlık ölüyor, Ramazan ayı onların kurtuluşuna vesile olsun. Dünyada mazlum olan, ezilen, zulme uğrayan insanlığın kurtuluşuna vesile olsun." dedi.

Keçiören'in her sokağında hayata geçirdiği eserlerin izi olduğunu kaydeden Altınok, şunları söyledi:

"Bir gecekondu şehrinden bir dünya şehrine, böyle bir belediyecilik dünyada yok. Atatürk Cumhuriyet Kulemizi görüyor musunuz, ışıkları tüm Ankara'yı aydınlatıyor. Ankara'nın ışıkları söndü, 31 Mart'ta Ankara'nın ışıklarını hep birlikte yakacağız."

Altınok, konuşmasının ardından Azerin'e çiçek takdim ederek, koro üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konsere, Cumhur İttifakı'nın Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan ile Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan, ilçe başkanları ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Turgut Altınok Filistin Ankara Dünya Kültür Belediye Müzik Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Gaziantep Karkamış Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Karkamış adayı Dilan Coşkun kimdir? Saadet Partisi Eyüpsultan adayı Mevlüt Karsavran kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Eyüpsultan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Esenyurt adayı Mehmet Faruk Ertekin kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep İslahiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep İslahiye adayı Mehmet Güllü Aydın kimdir? Saadet Partisi Esenler adayı İbrahim Bitiş kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Esenler belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çekmeköy adayı Halil İbrahim Akpınar kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Çekmeköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çatalca adayı Yaşar Buruneren kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Çatalca belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Büyükçekmece adayı Can Karabulut kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Büyükçekmece belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beyoğlu adayı Turgut Sahtiyan kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beyoğlu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beylikdüzü adayı Reşat Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beylikdüzü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beykoz adayı Yasin Kalaycı kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beykoz belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beşiktaş adayı Muhammed Gazi Kılıç kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beşiktaş belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bayrampaşa adayı İsmail Acar kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Bayrampaşa belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Başakşehir adayı Bekir Demirkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Başakşehir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bakırköy adayı Ramazan Boyalık kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title