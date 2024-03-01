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Altınok: Su fiyatlarını yüzde 50 indireceğiz

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, su fiyatlarını yüzde 50 indireceklerini söyledi. Altınok, Mansur Yavaş'ın suyu ücretsiz vereceği vaadini hatırlatarak, Ankara'nın Türkiye'nin en pahalı suyunu tükettiğini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Su fiyatlarını 31 Mart'tan sonra yüzde 50 indireceğiz. Mansur Yavaş, 2019'da aday olduğunda 'Ankaralıya suyu ücretsiz vereceğim' dedi. Ama Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankara tüketiyor." dedi.

Altınok, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Atakule AK Gençlik Buluşması"na katıldı.

Seçilmesi halinde alacağı elektrikli otobüsler ile duraklarda kuyruk sorununu çözeceğini ifade eden Altınok, 18 yaş ve üstündeki üniversite öğrencilerine ulaşımı ücretsiz hale getireceğini aktardı.

Üniversite öğrencilerine çeşitli destekler vereceğini dile getiren Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

"20 bin üniversite öğrencimize ayda bin 500 yüz lira karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin öğrenci kapasiteli bir yurt yapacağız. Yine evde kalmak isteyen 10 bin üniversite öğrencimiz için ev yapacak, sembolik rakamla kiraya vereceğiz. Gençlerimizi bilim ve teknoloji alanında destekleyeceğiz. Sevgili gençler, umudunuz, ümidiniz, ülkünüz, hedefleriniz yüksek olsun. İnanırsanız, başarırsınız. Başaranlar inananlardır."

"Ankaralı en pahalı suyu tüketiyor"

Gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Altınok, bir gazetecinin açıkladığı su da yüzde 50 indirim vaadine yönelik ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Yasal olmayan şeyleri iddia ediyorlar" ifadesini kullandığını hatırlatması üzerine, şunları kaydetti:

"(Mansur Yavaş) Önce aday olduğu dönemdeki konuşmalarını bulun. Orada ne diyor? 'Suyu ücretsiz vereceğim' diye kendisi söylüyor. Nasıl ücretsiz vereceksin diye sorduklarında da 'Atık sudan yüzde 50'sini alacağım' diyor. 'Ücretsiz vereceğim' diyor. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Ankaralı en pahalı suyu tüketiyor. Su fiyatlarını 31 Mart'tan sonra yüzde 50 indireceğiz. Mansur Yavaş, 2019'da aday olduğunda 'Ankaralıya suyu ücretsiz vereceğim' dedi. Ama Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankara tüketiyor."

Kaynak: AA / Güncel

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