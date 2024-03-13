Üye Girişi
Haberler

Altınok: Ankara'da ulaşım problemini çözeceğiz

Güncelleme:

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 350 otobüsün onarım beklediğini ve bu durumun otobüs duraklarında bekleme süresini artırdığını belirterek, Ankara'da ulaşım problemini hızlı bir şekilde çözeceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 350 otobüsün onarım beklediğini bu yüzden otobüs duraklarında bekleme zamanının arttığını belirterek, "Hızlı bir şekilde Ankara'da ulaşım problemini çözeceğiz." dedi.

Ankara Eczacılar Odası'nı ziyaret eden Altınok, burada yaptığı konuşmada, "Altınok, proje bankasıdır." ifadesini kullandı.

Başkentin ışıklarının söndüğünü, Ulus ve Kızılay'da akşam saat 7'de adeta hayatın bittiğini dile getiren Altınok, Ankara'da ciddi bir trafik sorunu olduğuna dikkati çekti.

Büyükşehirlerde trafiği azaltacak en kurtarıcı yolun metro olduğuna işaret eden Altınok, seçildiği takdirde havaalanı metrosunu hızlıca yapacağını, Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğini söyledi.

Ulaşımın ciddi bir problem olduğunu, büyükşehir belediyesinin otobüs filosunu yenilemesi gerektiğini belirten Altınok, "350 otobüs şu an tamir, onarım beklediği için Ankara'da duraklarda bekleme zamanı arttı, kuyruklar uzadı. Hızlı bir şekilde Ankara'da ulaşım problemini çözeceğiz." diye konuştu.

Altınok, konuşmasının ardından eczacıların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Politika

Turgut Altınok Ankara Ulaşım Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Bıyık kimdir? İYİ Parti Trabzon Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık kimdir? Faruk Beldüz kimdir? İYİ Parti Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan adayı Faruk Beldüz kimdir? Selami Ateş kimdir? İYİ Parti Trabzon Sürmene Belediye Başkan adayı Selami Ateş kimdir? Emine Bodur kimdir? İYİ Parti Trabzon Of Belediye Başkan adayı Emine Bodur kimdir? Turan Konak kimdir? İYİ Parti Trabzon Maçka Belediye Başkan adayı Turan Konak kimdir? Fatih Sancak kimdir? İYİ Parti Trabzon Köprübaşı Belediye Başkan adayı Fatih Sancak kimdir? Zafer Yazıcı kimdir? İYİ Parti Trabzon Hayrat Belediye Başkan adayı Zafer Yazıcı kimdir? Hasan Özer kimdir? İYİ Parti Trabzon Çaykara Belediye Başkan adayı Hasan Özer kimdir? Hamza Ustabaşı kimdir? İYİ Parti Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan adayı Hamza Ustabaşı kimdir? Emrullah Fuat Gözaçan kimdir? İYİ Parti Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Emrullah Fuat Gözaçan kimdir? Erol Gedikli kimdir? İYİ Parti Trabzon Akçaabat Belediye Başkan adayı Erol Gedikli kimdir? Veysel Kurtoğlu kimdir? İYİ Parti Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Veysel Kurtoğlu kimdir? Saadet Partisi Yavuzeli adayı Fevzi Karakaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Yavuzeli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şehitkamil adayı Mehmet Hayri Kamalı kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Şehitkamil belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şahinbey adayı Yılmaz Sağçetin kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Şahinbey belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title