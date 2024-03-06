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Ankara'da yeni iş kuracak kadınlara ve gençlere hibe desteği

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçilmeleri durumunda Ankara'da yeni iş kuracak kadınlara ve gençlere 100 bin liraya kadar hibe desteği vereceklerini açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçilmeleri durumunda Ankara'da yeni iş kuracak kadınlara ve gençlere 100 bin liraya kadar hibe desteği vereceklerini söyledi.

Altınok, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik çalışmaları kapsamında MHP Sincan İlçe Başkanlığı'nın Seçmen İletişim Merkezi açılışına katıldı.

Burada konuşan Altınok, Büyükşehir Belediyesinin, bütçesinin, Sincan Belediyesinin 100 katı olmasına rağmen Sincan'a hizmet götürmediğini savundu.

Ankara'da 5 yılda bir tane kentsel dönüşüm projesi yapılmadığını belirten Altınok, Sincan'da hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm planları yapacaklarını kaydetti.

Altınok, "İş kuracak kadınlarımıza ve gençlerimize 100 bin liraya kadar hibe destek vereceğiz. Şu an otobüslerde insanlarımız balık istifi gibi. Dolayısıyla hızlı bir şekilde elektrikli otobüslerimizi alacağız. Ankara'da ulaşım problemini çözeceğiz." dedi.

ABB'de sosyal yardımların yüzde 8'den yüzde 4'e düştüğünü dile getiren Altınok, şöyle konuştu:

"Destekleri yüzde 10'a çıkaracağız. 400 lira değil, 2 bin 500 lira vereceğiz. Her ay AnkaraKart'a yükleyerek vatandaşımızın yaşamını, hayatını destekleyeceğiz. Aynı zamanda esnafımızı da desteklemiş olacağız. Bu verdiğimiz kartlar her mahallede geçerli olacak. Küçük esnafımızı, orta esnafımızı destekleyeceğiz. Şu an 1000 lira yerine emeklilerimize 5 bin lira vereceğiz. 15 Nisan'da hesaplara yatıracağız. Doğalgaz desteğini, 500 lira değil, bin liraya çıkaracağız."

Altınok, Ankara'yı sanayinin, tarımın, ekonominin, ticaretin, sanatın ve kültürün başkenti yapacaklarını vurgulayarak, "Ankara'mızı, eserlerle, hizmetlerle donatacağız. Ankara'mızın beş yılı boş yıl oldu." diye konuştu.

Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Cumhur İttifakı Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan da katıldı.

Altınok, Başkent Organize Sanayi yönetimi ile bir fabrikanın işçilerini de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Turgut Altınok Ankara Politika Güncel Haberler

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