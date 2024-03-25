Turgut Altınok, MKE Ankaragücü taraftarıyla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, eski 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde yapımı devam eden stadı gezerek, MKE Ankaragücü taraftarıyla bir araya geldi.

Turgut Altınok, MKE Ankaragücü taraftar gruplarının düzenlendiği organizasyona MKE Ankaragücü Kulübü Eski Başkanı Faruk Koca, Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki'yle katıldı.

Altınok, MKE Ankaragücü'ne her zaman sahip çıkacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kıyıdan, kenarda, köşeden değil tam 12'den sahip çıkacağız. Bir sosyal tesis yapacağız. Ankaragücü Sosyal Tesisi'ni belediye olarak biz yapacağız. Deplasman problemi kalmayacak. Deplasmana otobüs kaldıracağız. Amatör spor kulüplerini de Gençlerbirliği, Keçiörengücü'nü de destekleyeceğiz. Stat 50 bin kişilik olacak, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Ankaragücü, milli mücadelemizin takımıdır. Ankaragücü, Kurtuluş Savaşı'nda can vermiş olan yiğitlerin takımıdır. Dolayısıyla Ankaragücümüzün sonuna kadar yanında olacağız. İnşallah, Türkiye Kupası'nı da alıp Ankara'ya getireceğiz."

Turgut Altınok'un açıklamaları sırasında MKE Ankaragücü taraftarları da sık sık " Faruk Koca'nın cezası silinsin. Ceza düşecek, dava bitecek." tezahüratları yaptı.

Faruk Koca : "Aldığım ceza futbol tarihine kara bir leke olarak geçecek"

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı cezayla ömür boyu futboldan men edilen MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, aldığı cezanın futbol tarihine kara bir leke olarak geçeceğini savundu.

Taraftarın büyük ilgisiyle karşılaşan Faruk Koca, "Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Süper Lig'e çıkarken şampiyonluk kutlamasını bu meydanda yapmıştık. 1,5 yıl önce 50 bin kişilik stadın bu meydana yapılacağından dolayı söz vermiştik. İnşallah 2025-2026 sezonunda bu stat Ankaragücü'nün emrine verilecek. Stat 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ev sahipliği yapacağı için kapasitesi 50 bin kişilik olacak. Burası Ankaragücü'nün evidir. Burası Ankaragücü'nün olacak." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanlığı görevinin artık olmadığını hatırlatan Faruk Koca, "Şu an başkan değilim. Ömür boyu Ankaragücü Kulübü Başkanlığım ve stada girişim yasaklandı. Bu onların ayıbıdır. Eylemin biçimi yanlış olabilir ama bu kadar ağır bir cezanın verilmiş olması da futbol tarihine kara bir leke olarak geçecek. Bizi fiilen yasaklayabilirsiniz ama gönlümüzden Ankaragücü'ne hizmet sevdasını alamazsınız." dedi.

Faruk Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stadın yapılmasında en büyük paya sahip olduğunu belirtti.

Alandaki çok sayıda taraftar Faruk Koca'nın teşekkür ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladı.

Stadın çok büyük emeklerle yapıldığının altını çizen Faruk Koca, "Ekonomik olarak buraya ödenek ayrıldı. Cumhurbaşkanımız stadın gecikmesinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ivedi talimat vererek, stadın yapılmasını istedi. Buranın ödeneği serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanımız büyük özveride bulundu. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.