Üye Girişi
Haberler

Turgut Altınok: Makam, mevki ayrı bir şey, ilkeli olmak ayrı bir şey

Güncelleme:

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın geçmiş dönemde MHP'den istifa ettiğini ve CHP'den aday olduğunu söyleyerek, ilkeli olmanın önemini vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın geçmiş dönemde " Mhp'nin CHP'lileşteği" gerekçesiyle Mhp'den istifa ettiğini, daha sonra CHP'den aday olduğunu söyleyerek, "Makam, mevki ayrı bir şey, ilkeli olmak ayrı bir şey. İlke, her şeyin üzerinde olmalı." dedi.

Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında eski MHP Ankara İl Başkanı Ümit Durak tarafından Keçiören ilçesindeki bir salonda düzenlenen programa katıldı.

Programda, eski MHP milletvekilleri Servet Turgut, Rıza Müftüoğlu, MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Muharrem Şemsek, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör ve çok sayıda eski MHP yöneticisi de yer aldı.

"Türk milletinin değerleri adına bir tane program yapamamıştır"

Altınok, programda yaptığı konuşmada, Mansur Yavaş'ın önceki yıllarda "MHP'nin CHP'lileştiği" gerekçesiyle partisinden istifa ettiğini, daha sonra ise CHP'den aday olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Makam, mevki ayrı bir şey, ilkeli olmak ayrı bir şey. İlke, her şeyin üzerinde olmalı. Bakıyoruz, 5 yılda Türk milletinin değerleri adına bir tane program yapamamıştır. Sonra, Cumhurbaşkanı adayı olacak ya, televizyonlarda ilk defa birisi 'Apo Bey' dedi. Hiçbir vatansever bunca askerimizin, polisimizin, korucumuzun, öğretmenimizin, Kürt vatandaşımızın katiline 'Apo Bey' diyemez, dememeli."

Ankara'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olduğunu ve dolayısıyla birçok hizmeti hak ettiğini söyleyen Altınok, buna rağmen mevcut yönetimin hizmet anlamında başarısız olduğunu savundu.

"Sadece SGK borcu 8 milyar"

Altınok, ABB'nin borcunun da 3,5 milyardan 20 milyara çıktığını ifade ederek, "Belediyenin bütün şirketleri zarardadır. Özel şirket olsa iflas etmişti. Sadece SGK borcu şu 5 yılda 8 milyar. Sattığı gayrimenkul 9 milyar. Elden geçen bütçe 300 milyar. Ankara'da bundan ne var?" ifadelerini kullandı.

"Çankaya'da kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz"

Turgut Altınok, daha sonra AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan ile Çankaya ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Açılıştaki konuşmasında Altınok, geçmiş yıllarda gezmek için Çankaya'ya giden başkentlilerin, yaptıkları hizmetler sayesinde artık Keçiören'e geldiğini söyledi. Altınok, Çankaya'nın özellikle bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ve belediye başkanı seçilmesi halinde Ankara'nın her yerinde olduğu gibi Çankaya'da da kentsel dönüşümü gerçekleştireceklerini vadetti.

Ankara'da ciddi bir trafik problemi de olduğunu söyleyen Altınok, şehrin nüfusunun artmasıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının artacağını ve dolasıyla gerekli çalışmaların yapılmaması durumunda şehrin trafik probleminin İstanbul'un trafik probleminden daha büyük olacağını dile getirdi.

"Geleceğinize oy verin"

Altınok, Ankara'nın büyükşehirden büyük bir kasabaya doğru gittiğini belirterek, bu durumu düzeltmek için birçok projelerinin olduğunu söyledi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için seçmenden destek isteyen Altınok, "En önemlisi Ankara için, kendiniz için, kentimiz için, evimiz için, çocuklarımız, torunlarımız ve geleceğimiz için, 'Geleceğinize oy verin' diyorum." ifadelerini kullandı.

"İttifak içerisinde olduklarını gizleme ihtiyacı içerisinde olmuyorlar"

Programda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise Altınok'un belediye başkası seçilmesiyle Ankara'nın eski parıltılı dönemlerine geri döneceğini söyledi.

Bu seçimin önemine dikkati çeken Şahin, bir tarafta ülkesini, milletini sevenlerin yer aldığı, diğer tarafta ise PKK'nın siyasi uzantısıyla işbirliği içerisinde, "kent uzlaşısı" adı altında ittifak içerisinde olan bir yapının olduğunu ifade etti.

Şahin, "Ankara'da da artık ittifak içerisinde olduklarını gizleme ihtiyacı içerisinde olmuyorlar. Bakın, DEM ile CHP el ele, kol kola bir seçim süreci içerisindeler. Ankara, bu bölücü zihniyete Çankaya'da ve 25 ilçede 'dur' diyecektir ve Cumhur İttifakı belediyeciliğini Ankaramızda egemen kılacaktır." diye konuştu.

Altınok ve beraberindekiler, konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Turgut Altınok Mansur Yavaş Ankara MHP Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Karşıyaka adayı Pınar Güngör Özinan kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Karşıyaka belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karaburun adayı Olcay Öztemel kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Karaburun belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karabağlar adayı Abdullah Kaya kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Karabağlar belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Güzelbahçe adayı Metin Avcı kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Güzelbahçe belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Sur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Sur adayı Adnan Örhan kimdir? DEVA Partisi Gaziemir adayı Kemal Gökalp Akpir kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Gaziemir belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Foça adayı Mustafa Ersan Çalışır kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Foça belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Silvan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Silvan adayı Sevim Biçici kimdir? DEVA Partisi Dikili adayı Ayşegül Pabuşçu kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Dikili belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Kulp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Kulp adayı Fatma Ay kimdir? DEVA Partisi Çiğli adayı Yakup Ateş kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Çiğli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çeşme adayı Osman Kerem Engin kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Çeşme belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Kocaköy adayı Mehmet Şık kimdir? DEVA Partisi Buca adayı Mehmet Aybar Uygur kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Buca belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Kayapınar adayı Gülşen Sincar kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title