Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Su Fiyatlarında Yüzde 50 İndirim Yapacak

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, seçimi kazandıkları takdirde su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacaklarını söyledi.

Samanpazarı esnafını ziyaret eden, vatandaşlarla sohbet eden Altınok, daha sonra Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen Esnaf Buluşması Programı'na katıldı.

Altınok, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da hazır bulunduğu programdaki konuşmasında, belediye başkanının şehrin 5 yılını değil, kentin geleceğini planladığını belirtti.

Olası bir İstanbul depremi nedeniyle birçok iş insanının firmalarını Ankara'ya taşıdığını dile getiren Altınok, Ankara'da 5 yılda bir tane bile organize sanayi bölgesi yapılmadığını ifade etti.

Altınok, "İnşallah mevcut olan organize sanayi bölgelerimizin altyapısını, üstyapısını yapacağız. Üstelik de 'Para ver, yapayım' anlayışı yok. Hiçbir para talebinde bulunmadan AR-GE merkezlerini kuracağız." diye konuştu.

Önceki yıllarda sağanak nedeniyle Ankara'da 7 kişinin vefat ettiğini hatırlatan Altınok, bunun nedeninin mazgalların periyodik olarak temizlenmemesi olduğunu söyledi.

Seçimi kazandıkları takdirde Ankara'yı eser ve projelerle cazip hale getireceklerini belirten Altınok, "Devasa akvaryum, tropik sera, hayvanat bahçesini de yapacağız. Gerçek, sahte değil. Dijital hayvanat bahçesine 160 milyon para harcadı. Bunun gibi bir iki parayı fuar alanına harcasaydın. Havaalanı metrosu ve Altındağ-Siteler metrosu yapacağız." diye konuştu.

Şu an Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankaralının tükettiğini söyleyen Altınok, "31 Mart'tan sonra su fiyatlarını yüzde 50 indireceğiz." ifadesini kullandı.

Ankara'yı, tarımın da başkenti haline getirmek istediklerini söyleyen Altınok, esnafa ve emekliye verecekleri destekleri de anlattı.

Programda, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti'nin Altındağ Belediyesi Başkan adayı Veysel Tiryaki de konuşma yaptı.