Üye Girişi
Haberler

Turgut Altınok, PTT çalışanlarıyla bir araya geldi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Güncelleme:

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde PTT çalışanları ile bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde PTT çalışanları ile bir araya geldi.

PTT Başmüfettişlik binasında düzenlenen etkinlikte kadın personele çiçek hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Altınok'a, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu eşlik etti.

Ziyareti sırasında bir kadın personelin, "PTT çalışanlarına eskiden ulaşım ücretsizdi, yeniden bu imkan verilmeli" talebi üzerine Altınok, "Eskiden PTT çalışanlarımızın ulaşımı ücretsizdi. Mevcut Büyükşehir Belediyesi tarafından bu uygulama kaldırıldı. Yeni dönemde bütün PTT çalışanlarımıza ulaşım ücretsiz olacak." dedi.

Ankara'da yaşanan trafik sorununa da değinen Altınok, mevcut belediye yönetiminin otobüslerin tamir ve bakımını yapmadığını, seçimi kazanması halinde yeni elektrikli otobüsler alacağını bildirdi.

"Ankara, hizmet isteyecektir"

Turgut Altınok daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da bulunduğu, şehit yakınları, kadın gaziler, STK üyeleri ve kadın muhtarların davetli olduğu Vilayetler Evi'ndeki programa katıldı.

Altınok, buradaki konuşmasında, kadınlara yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

Kadın ve genç girişimcilere yönelik 100 bin liraya kadar hibe desteği vereceklerini aktaran Altınok, Keçiören Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği KEÇMEK sayesinde birçok kadını ekonomiye kazandırdıklarını vurguladı.

Ankara'nın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş idaresiyle, büyükşehirden büyük bir kasabaya doğru gittiğini ileri süren Altınok, "İnanıyorum ki Ankara, bu kötü gidişe, kötü belediyeciliğe, vicdanı olmayan belediyeciliğe dur diyecektir. Ankara, hizmet isteyecektir. Ankara, bir dünya olmayı isteyecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Turgut Altınok Ankara PTT Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İzmir Dikili Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Dikili adayı Sinan Özer ve Leyla Yıldız Yardımcı kimdir? DEM Parti İzmir Foça Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Foça adayı Özgür Turunçoğlu ve Fahri Akpirinç kimdir? DEM Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Gaziemir adayı İsmet Başcı ve Emine Dayıoğlu kimdir? DEM Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Güzelbahçe adayı Özlem Aydınalp ve Nazmi Yavuz kimdir? DEM Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karabağlar adayı Ozan Yıldırım ve Nursel Güner Sezer kimdir? Aydemir Alıçlar kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar kaç yaşında, nereli? Onur Emrah Yıldız kimdir? CHP İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karaburun adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir? Selim Aydın Gümüşdal kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Beyoğlu Belediye Başkan adayı Selim Aydın Gümüşdal kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karşıyaka adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir? Lal Denizli kimdir? CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli kaç yaşında, nereli? Görkem Duman kimdir? CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kemalpaşa adayı Bedi Şener ve Elbiran Yaşar kimdir? Ömer Ekşi kimdir? CHP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Ekşi kaç yaşında, nereli? Şakir Başaran kimdir? CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran kaç yaşında, nereli?
title