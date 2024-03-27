Turgut Altınok: Ankara'nın uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapabilecek potansiyeli var

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Federasyonlarımızın yeri, imkanı, sosyal tesisleri olsa birçok uluslararası yarışmalara, turnuvalara ev sahipliği de yapabilir. Ankara'nın böyle bir potansiyeli var." dedi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ni ziyaret eden Altınok, Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Altınok, Gençlerbirliği Spor Kulübünün köklü, Cumhuriyet ile yaşıt bir kulüp olduğunu belirterek, Ankara takımlarına destek olunması gerektiğini söyledi.

Başkent takımlarını gençlerin ve çocukların tutmasını da teşvik etmek gerektiğini ifade eden Altınok, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde 7 yıl yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını anlattı.

İlhan Cavcav döneminde Gençlerbirliği'nin borcu olmayan tek kulüp olduğuna dikkati çeken Altınok, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği maalesef bir türbülans yaşadı. İnşallah türbülanstan toparlıyoruz. Hep beraber el birliğiyle, gönül birliğiyle biz de tabii destek olacağız. Ankaragücü'ne de destek olacağız, Gençlerbirliği'ne de destek olacağız, Keçiörengücü'ne de destek olacağız. Büyükşehir'in imkanları var. Yani yandan, sağdan, soldan demeden kulüplerimize Ankara Büyükşehir Belediyesinin destek olması lazım. Bütçesi var. Hem destek olmalı hem de kulüplerimize gelir getirecek imkanlar sağlanmalı. Sağlanabilir mi? Sağlanabilir tabii. Bu konuda projelerimiz var."

"Birçok uluslararası yarışmalar Ankara'da yapılabilir"

Altınok, uluslararası spor müsabakalarının Ankara'da yapılması için pek çok projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

50 bin kişilik stadyum inşaatının devam ettiğini anımsatan Altınok, uluslararası müsabakalara uygun bir stat olmadığı için Ankara'nın şampiyonalara ev sahipliği yapamadığını dile getirdi.

Ankara'nın sanayinin, ticaretin, tarımın ve sporun başkenti konumuna gelmesine yönelik projelerinin bulunduğunu vurgulayan Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün federasyonlarımız burada biliyorsunuz. Yani birçok uluslararası yarışma, şampiyonalar Ankara'da yapılabilir. Takımlar gelip burada yazın, kışın, sonbaharda, ilkbaharda kamplarını yapabilir. Ankara'da belli başlı federasyonlarımız var, onların da sosyal tesislerini yapacağız. Mesela güreş federasyonumuzun ihalesi yapıldı Keçiören'de. Federasyonlarımızın yeri, imkanı, sosyal tesisleri olsa birçok uluslararası yarışmalara, turnuvalara ev sahipliği de yapabilir. Ankara'nın böyle bir potansiyeli var."

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ise kısa bir süre önce göreve geldiklerini ancak sportif anlamda başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.

Spor okuluyla yaklaşık 2 bin çocuğun sporla vakit geçirmelerini sağladıklarını anlatan Sungur, "Gençlerimiz için günümüzün en büyük problemi olan haplar, sentetikler, kötü alışkanlıklar, hatta çok fazla olan sosyal medya kullanımları maalesef gençlerimizi kötü yollara sevk edebiliyor. Onları oradan kurtarmanın en iyi yolunun spor olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sungur, Altınok'a Gençlerbirliği forması hediye etti.