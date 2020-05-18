Kasımpaşa forveti Yusuf Erdoğan: Büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz YUSUF ERDOĞAN: BÜYÜK BİR GURUR VE ONURLA KUTLUYORUZKasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Yusuf Erdoğan, 19 Mayıs'ın büyük bir gururla kutlandığını dile getirirken, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz.

YUSUF ERDOĞAN: BÜYÜK BİR GURUR VE ONURLA KUTLUYORUZ Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Yusuf Erdoğan, 19 Mayıs'ın büyük bir gururla kutlandığını dile getirirken, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Herkese iyi bayramlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA