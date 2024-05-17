Ordu Valisi Muammer Erol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Ordu Valisi Muammer Erol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılını hep birlikte kutlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Bağımsızlığını koruma konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelen, her yaştan vatandaşıyla bir kahramanlık destanı yazan aziz milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için aynı şuurla mücadelesini sürdürdüğünü aktaran Erol, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı değerli gençler, biz büyük bir milletiz, güçlü bir devletiz. Hiç şüphesiz büyüklüğümüzü ve gücümüzü gençlerimize borçluyuz. Tarih boyunca, vatanımızı, milletimizi, sancağımızı, devletimizi ve hürriyetimizi gençlerimiz korumuştur. Ülkemiz imarını, inşasını ve kalkınmasını gençlerimizin hayalleri, cesaretleri ve girişimleriyle sürdüre gelmiştir. Açıktır ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti'mizi bu duygu ve düşüncelerle gençlerimize emanet etmiştir. Bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum."

Erol, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanın bölünmez bütünlüğü ve aziz milletin bağımsızlığı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitleri, gazileri rahmet ve minnetle anarak, gençlerin ve tüm halkın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.