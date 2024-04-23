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Milli Eğitim Bakanı Anıtkabir'i Ziyaret Etti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Tekin başkanlığındaki bakanlık bürokratları, öğretmen temsilcileri ve öğrencilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, ebedi istirahatgahınız Anıtkabir'de huzurlarınızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümü ve istiklalimiz için verdiğiniz büyük mücadelenin nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve şükranla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 'Hakimiyet, bila kaydü şart milletindir.' ilkesiyle şekillenen bağımsızlık mücadelemizin yarını, evlatlarımızın omuzlarında yükselmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu şanlı mirası, bilimle, kültürle, sanatla ve en önemlisi manevi değerlerle bezenmiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak bizim için şeref borcudur. Çünkü biliyoruz ki 'dehay-i millimizin inkişaf-ı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir.' Sizden aldığımız ilham ve aziz milletimizden aldığımız kuvvetle, bu cennet vatanı daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA / Güncel

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