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Türk Yıldızları Samsun'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı kentte etkinliklerle kutlanıyor. Türk Yıldızları, Samsun semalarında bir saate yakın prova uçuşu yaptı. Vatandaşlar, provayı sahilde ilgiyle takip etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı kentte etkinliklerle kutlanıyor.

Türk Yıldızları, Samsun semalarında bir saate yakın prova uçuşu yaptı.

Vatandaşlar, provayı sahilde ilgiyle takip etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Gençlik Samsun Spor Spor Güncel Haberler

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