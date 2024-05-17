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Selanik'ten Samsun'a Atatürk'ün Evi Toprakları Getirildi

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Selanik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak ve Türk bayrağı, bisikletli sporcular tarafından Samsun'a ulaştırıldı. Emanetler, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından Samsunlu bisikletçilere teslim edildi.

Selanik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evden 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, Samsun'un Havza ilçesine getirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Selanik'te Atatürk'ün evinden alınan toprak ve Türk bayrağı, bisikletli sporcular tarafından Samsun'a ulaştırıldı.

Her ilde farklı bisiklet kulüp ve gruplarının desteğiyle getirilen emanetler, Amasya Bisiklet Grubu üyelerince Amasya- Samsun il sınırında Samsunlu bisikletçilere teslim edilmek üzere Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'a verildi.

Amasya Bisiklet Grubu Başkanı Meral Aliz, Selanik'ten getirilen toprak ve Türk bayrağını dün Çorumlu bisikletçilerden aldıklarını, bugün de 19 Mayıs'taki törende Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya teslim edilmek üzere devrettiklerini söyledi.

Kaymakam Ayvat da Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımının atıldığı, milli direnişin başlatıldığı Samsun'un Havza ilçesinde Türk bayrağı ve Selanik'ten gelen toprağı teslim almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İnşallah teslim aldığımız emanetleri, Samsun'a götürmeleri için Samsunlu bisikletçilerimize teslim edeceğiz. Herkesin eline emeğine sağlık." dedi.

Ayvat, daha sonra Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Bir süre Havza Atatürk Evi'nde saklanan toprak ve Türk bayrağı, daha sonra Ayvat tarafından Samsun Valisi Tavlı'ya verilmek üzere Ekolojik Bisiklet Derneği Samsun Şubesi üyeleri teslim edildi.

Emanetlerin devir teslim törenine Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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