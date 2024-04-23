Nijerya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nijerya'da tören düzenlendi.

Nijerya Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği himayesinde düzenlediği programa vatandaşlar, yetim çocukların yanı sıra Türk ve Nijeryalı çocuklar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamada, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla yerel Hausa dilinde konuşma yaptı.

Programda yetim çocuklar Türkçe şarkılar söyledi.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte konser de verildi.

Büyükelçi Bayraktar, bayram vesilesiyle koltuğunu 10 yaşındaki Berire Demirel'e bıraktı.

Kutlama, şarkılar, oyunlar ve çocuklara verilen yemekle sona erdi.