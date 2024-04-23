Üye Girişi
Haberler

Nijerya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Nijerya'da düzenlenen törenle kutlandı. Programda, Türk ve Nijeryalı çocuklar bir araya geldi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nijerya'da tören düzenlendi.

Nijerya Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği himayesinde düzenlediği programa vatandaşlar, yetim çocukların yanı sıra Türk ve Nijeryalı çocuklar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamada, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla yerel Hausa dilinde konuşma yaptı.

Programda yetim çocuklar Türkçe şarkılar söyledi.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte konser de verildi.

Büyükelçi Bayraktar, bayram vesilesiyle koltuğunu 10 yaşındaki Berire Demirel'e bıraktı.

Kutlama, şarkılar, oyunlar ve çocuklara verilen yemekle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti 23 Nisan Nijerya Türkiye Dünya Çocuk Kültür Diplomasi Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title