19 Mayıs niçin ilan edildi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Neden Kutlanır?

19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramı olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır. Bu özel gün, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir. Atatürk, bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. İlk defa 1926 yılında Samsun'da Gazi Günü adı altında kutlanan bu bayram, daha sonra Atatürk Günü adıyla resmiyet kazanmıştır. İşte 19 Mayıs niçin ilan edildi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı neden kutlanır sorularının yanıtı…

19 MAYIS NİÇİN EDİLDİ?

19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Bu özel gün, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'u anmak için kutlanır. İşte 19 Mayıs ile ilgili daha fazla bilgi:

Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü

I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu yenilgiye uğramış ve İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmeye başlanmıştı. İşgal altındaki ülkede halkın umudu kalmamış, ülke adeta parçalanma tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı

Bu karanlık dönemde, Mustafa Kemal Paşa (daha sonra Atatürk) 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, milli bir mücadele başlatma kararı aldı. Amacı, ülkenin işgal altında olması ve ulusal bağımsızlık mücadelesinin başlaması için halkı örgütlemekti.

Milli Mücadele'nin Başlangıcı

Mustafa Kemal'in Samsun'da yaptığı ilkelerle dolu konuşmaları ve buradan başlattığı faaliyetler, ülkenin dört bir yanında milli bir direniş hareketinin başlamasına öncülük etti. Bu süreç, Anadolu'da çeşitli direniş örgütlerinin kurulmasına ve işgalcilere karşı mücadelenin yayılmasına vesile oldu.

Anadolu'nun İşgalden Kurtuluşu

19 Mayıs'ın ardından gelen yıllarda, Türk milleti, ulusal kurtuluş mücadelesini giderek büyüterek Anadolu'nun dört bir yanında işgalcilere karşı direniş gösterdi. Bu mücadele, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına ve ülkenin tam bağımsızlığını elde etmesine kadar devam etti.

Gençlik ve Spor Bayramı Olarak Kutlanması

19 Mayıs, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak da kutlanır. Çünkü bu tarih, gençliğin ülkenin geleceğindeki rolünü vurgulamakta ve gençlerin milli mücadeledeki önemini hatırlatmaktadır.

Sonuç olarak, 19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıç noktası olarak kabul edilir ve Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanır.