Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan'da Mangala ve Yüzme Yarışmaları Düzenledi
Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde mangala turnuvası düzenledi. 8 ile 16 yaş arasındaki 212 çocuk, turnuvaya katıldı. Ayrıca Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında ise 10-12 yaş gruplarında 124 sporcu mücadele etti. Etkinliklere katılan aileler, müsabakaları tribünden takip etti ve yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.
Şehitkamil Belediyesi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mangala ve yüzme yarışları düzenledi.
Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Mangala Turnuvası'na 8 ile 16 yaş kategorilerine 212 çocuk katıldı.
Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında ise 10-12 yaş gruplarında 8 kulüpten 58 kadın, 66 erkek olmak üzere 124 sporcu mücadele etti.
Etkinliklere katılan aileler ise müsabakaları tribünden takip etti.
Yarışmacılara, katıldığı branşlara göre çeşitli hediyeler verildi.