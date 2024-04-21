Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan'da Mangala ve Yüzme Yarışmaları Düzenledi

Şehitkamil Belediyesi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mangala ve yüzme yarışları düzenledi.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Mangala Turnuvası'na 8 ile 16 yaş kategorilerine 212 çocuk katıldı.

Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında ise 10-12 yaş gruplarında 8 kulüpten 58 kadın, 66 erkek olmak üzere 124 sporcu mücadele etti.

Etkinliklere katılan aileler ise müsabakaları tribünden takip etti.

Yarışmacılara, katıldığı branşlara göre çeşitli hediyeler verildi.