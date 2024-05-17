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Atletler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprağı Anıtkabir'e ulaştırmak için koşuyor

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak, 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e ulaştırılmak üzere atletler tarafından koşuyla taşınıyor. Kocaeli'den geçen atletler, koşularına ara vermeden Anıtkabir'e toprağı ulaştırmak için çaba gösteriyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprağın 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e ulaştırılması için atletler koşularına devam ediyor. Kocaeli'den geçen atletler toprağı Anıtkabir'e ulaştırabilmek için koşularına ara vermediklerini dile getirdi.

Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu, 16 Mayıs Perşembe günü İpsala Gümrük Kapısı'nda düzenlenen törenle başladı. İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü tarafından düzenlenen koşu kapsamında Selanik'ten Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprakla koşu İstanbul, ardından Kocaeli'ye kadar devam etti. Atletleri, Kocaeli'de Binali Aslan'ın başkanı olduğu Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü sporcuları karşıladı. Atletler, İstanbul sporcularından bayrak ve toprağı teslim alarak koşuya eşlik etti. Koşuda yer alan İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü Kulüp Başkanı Rıdvan Doğan, "16 Mayıs Perşembe günü İpsala'dan Atatürk'ün evinden alınan toprağı teslim aldık. Yarın akşam Anıtkabir'e varmış olacağız ve 19 Mayıs sabahı toprağı teslim edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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