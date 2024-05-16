Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, tarihten silinmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşunun ilk adımı olduğunu belirtti.

Yakılan istiklal meşalesinin Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum kongreleriyle tüm vatana yayıldığını, nihayetinde destanlaşan kurtuluş mücadelesine dönüştüğünü aktaran Soytürk, "Milletimizin istiklalimiz ve istikbalimizi korumak için genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle verdiği bu topyekun mücadele büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Esaret altındaki mazlum milletlere de örnek olan bu zaferle milletimiz; vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.

Soytürk, İstiklal Savaşı'nda zafere taşıyan birlik ve beraberliğin bugünde ilham verdiğini vurguladı.

Tekirdağ Valiliği olarak gençleri kötülüklerden uzak tutmak ve gençlerin bireysel-sosyal gelişimi için çalışmalar yaptıklarını, projeler yürüttüklerini aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"Tekirdağ genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 12 spor salonu, 2'si doğal çim yüzeyli ve 14'ü sentetik çim yüzeyli olmak üzere 16 futbol sahası, 6'sı kapalı 4'ü açık olmak üzere 10 tenis kortu, olimpik yüzme havuzu, 3 portatif yüzme havuzu ve bir buz sporları salonu bulunmaktadır. 2024 yılında 24 branşta ulusal müsabakalar düzenlenmiştir. İlimiz genelinde toplam lisanslı sporcularımızın sayısı 77 bin 773 olmakla birlikte faal lisanslı sporcu sayımız 10 bin 272'dir. Bu sporcuların 4 bin 826'sı erkek, 5 bin 419'u kadındır. 4 engelli branşta faal toplam 345 sporcumuz bulunmaktadır. Ayrıca engelliler kategorisinde 4 branşta toplam 394 engelli sporcumuz da bulunmaktadır. İlimiz genelinde uluslararası müsabakalarda yer alan 112 sporcumuz bulunmaktadır. Bu sporcularımızın 52'i kadın, 60'ı erkek sporcularda oluşmaktadır. Ayrıca İlimiz genelinde 18 branşta yerel ligler düzenlenmektedir.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 basketbol, 6 voleybol, 2 halk oyunları, 6 futbol bölgesel şampiyonalara ev sahipliği yapmıştır. Gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılım sağlayabileceği Süleymanpaşa Çorlu, Çerkezköy, Saray, Ergene, Marmaraereğlisi, Malkara, Muratlı ve Şarköy ilçelerimizde birer olmak üzere 8 Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezi bulunmaktadır. Gençlerimizin hayata hazırlanmaları, mutlu, başarılı ve vatanına, milletine bağlı bireyler olmaları için yeni projeler üretmeye, yeni yatırımlarla gençlerimize uygun alanlar oluşturmaya devam edeceğiz."

Soytürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla andığını belirterek gençlerin bayramlarını kutladı.