Karabük'te doğal alanda karaca görüntülendi
Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal yaşam alanında karaca görüntüledi.
13.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:52
Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal yaşam alanında karaca görüntüledi.
İlçeye bağlı Saraycık köyü yakınlarında bir kişi, boş arazide karaca gördü. Karacayı görüntülemek isteyen kişi o anları cep telefonu ile kaydetti.
Görüntülerde, karacanın tarlaların arasından tali yola çıktığı, görüntülendiğini anlayınca ise hızla ormanlık alana kaçtığı yer alıyor.
Kaynak: AA