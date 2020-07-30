İzmir'de kurban hareketliliği arttı İzmir'de Kurban Bayramı'na 1 gün kala kurban pazarlarında hareketlilik arttı.

İzmir'de Kurban Bayramı'na 1 gün kala kurban pazarlarında hareketlilik arttı.

Konak ilçesinde bulunan Yeşildere Hayvan Pazarı'ndaki kurban hareketliliği geçen senelere göre az olsa da beklenenin üzerinde seyrediyor. Korona virüs önlemleri sebebiyle pazar yerindeki hijyen koşulları da üst seviyede tutuluyor. Satış için pazar yerine getirilen hayvanların sağlık muayenesi alanda görev yapan sorumlu veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Hayvanları alana getiren nakliyecilerin ve hayvan satıcılarının da ateş ölçümü yapılırken, her çadırın önünde dezenfektan ve kolonya bulunuyor. Pazar yerine girmek isteyen müşteriler ise salgın konusunda bilinçlendirilirken, ateş ölçümü yapıldıktan sonra alana alınıyor.

"HaySag" uygulaması ile hayvanın durumuna bakılabiliyor

Yeşildere Hayvan Pazarı Sorumlu Veteriner Hekimi Bilal Ertekin, Konak İlçe Tarım Müdürlüğüyle beraber hem pazar yerinin dezenfeksiyonunu sağladıklarını hem de uygun şekilde kurban ibadetinin yapılabilmesi için hayvanların sağlıklarını korumak için çaba gösterdiklerini söyledi. Yeşildere Hayvan Pazarı'nda bu sene yaklaşık bin büyükbaş ve 3 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu söyleyen Ertekin, "Pazara gelen müşteriler ilk olarak hayvanın dış görünüşüne bakıyor. Hayvanın sağlık durumunu, yaşını ve cinsini merak edenler ise hayvanın küpe numarasını Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı 'HaySag' uygulamasına girerek bakabiliyorlar. Hayvana yapılmış tüm aşıları bu uygulamadan görebiliyorlar" dedi.

"Kurban satışları arefe ve bayram günü artıyor"

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden hayvanlarını satmak için İzmir'e getiren besici Kadir Özdemir ise satışlarının yarı yarıya olduğunu söyleyerek, "Burada kurban satışı özellikle arefe günü ve bayram günlerinde artıyor. Hava da biraz sıcak olduğu için öğle saatlerinde müşteriler pazar yerine pek uğramıyor. Şükür şu anda durumumuz iyi. Korona virüs salgını bizi etkiledi. Yem fiyatları pahalandı. Buraya hayvan getirmek için tır tutuyoruz, geçen sene 2 bin liraya getirtebildiğimiz hayvanları bu sene 3 bin liraya getiriyoruz. Satış yapmak için çadır parası veriyoruz, o da pahalandı. Bizim işimiz de zor, hayvan satın almak isteyen müşterinin işi de zor. Allah herkese kesme gücü versin, inşallah hayırlısıyla bugünleri de atlatırız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA