İstanbul'da narkotik operasyonu: 26 kişi yakalandı
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İstanbul'da narkotik operasyonu: 26 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da narkotik operasyonu: 26 kişi yakalandı

İstanbul'da Ümraniye merkezli 39 adreste narkotik operasyonları yapıldı.

İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

İstanbul'da Ümraniye merkezli 39 adreste narkotik operasyonları yapıldı. Operasyonlarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gece saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyon, Ümraniye merkezli olmak üzere Ümraniye, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ilçelerinde 39 adreste yapıldı. Operasyonlarda 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

İstanbul'da narkotik operasyonu: 26 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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