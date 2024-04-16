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Kars'ta gözlük kabına uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı

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Kars'ta narkotik dedektör köpeği "Daxo" desteğiyle yapılan operasyonda gözlük kabına uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

Polislerce şüphe üzerine durdurulan T.B. yönetimindeki otomobilde narkotik dedektör köpeği "Daxo" desteğiyle yapılan aramada, gözlük kabının içerisine gizlenmiş vaziyette 97,02 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.B (44), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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