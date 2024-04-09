Düzce'de Narkotik Operasyonunda 29 Kişi İşlem Yapıldı, 3 Kişi Tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 29 şahsa işlem yapıldı 3 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 1- 7 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 28 olaya müdahale edilirken, 29 kişi hakkında adli işlem yapılırken 3 şahıs tutuklandı.

Çalışmalarda; 2 adet sentetik ecza, 15,6 gram esrar, 372,7 gram metamfetamin, 71,7 gram bonzai ve 12 adet captagon ele geçirildi. - DÜZCE