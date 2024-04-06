Samsun'da Narkotik Operasyonunda 763 Adet Sentetik Ecza ve 102,56 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından 763 adet sentetik ecza ve 102,56 gram metamfetamin ele geçirildi, toplam 33 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 763 adet sentetik ecza, 102,56 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin TL nakit, 10,02 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 15 adet tabanca fişeği elde edildi.

Ayrıca 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 4 yıl 2 ay ve 2 yıl 3 ay 3 gün olmak üzere 2 kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı. Çalışmalarda toplam 33 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - SAMSUN