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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, metamfetamin maddesi, tabanca, terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından düzenlenen operasyon sonucu uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bandırma'da Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi bir adrese yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; 108 gram metamfetamin maddesi, bir adet 9 mm çaplı tabanca, 12 adet 9 mm tabanca fişeği, 7 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımı aparatı (payp) ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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