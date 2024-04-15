Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıstan Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yaptığı kontrollerde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Fuatpaşa Mahallesi, Aydınlık Caddesi üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde M.A (21) isimli şahıstan, 0.88 gram esrar ve 0.85 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA