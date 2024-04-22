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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 27 bin 412 sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde şüphelendikleri M.Ö. (39) ve A.B'nin (38) ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda 27 bin 412 sentetik ecza ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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