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Kayseri'de 4 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şahıs Gözaltına Alındı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 kilo 980 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 şahıs gözaltına alındı. İstihbarat ve Narkotik ekipleri, Doğu illerinden gelen 2 şahsın yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şahıslar tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu satışını engellemeye yönelik yapılan çalışmalarda; 4 kilo 980 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Doğu illerinden şehirlerarası otomobille seyahat eden 2 şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. 2 şahıs söz konusu uyuşturucu maddeyi otobüsten alarak, ayrılmak istedikleri sırada ekipler tarafından yapılan operasyonla yakayı ele verdi. Uyuşturucu maddeyi kente sokmak isteyen 2 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 4 kilo 980 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Narkotik Kayseri Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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