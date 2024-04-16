Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 124 Kişi Gözaltına Alındı

Muğla'da 15 günde narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyonda 124 kişi gözaltına alınırken 7 kişi tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca 1-15 Nisan tarihleri arasında Muğla il genelinde narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 108 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda şüpheli şahıslarda toplamda 541 gram esrar maddesi, bin 213 gram skunk maddesi, 31 gram metamfetamin, 21 gamr kokain maddesi, 32 gram eroin maddesi, 396 adet sentetik hap, 2 gram kannobinoid, 12 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 10 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda yakalanan 124 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, adli makamlarca 7 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA