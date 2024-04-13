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Samsun'da Narkotik Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

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Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda çok sayıda narkotik madde ele geçirildi. Olayla ilgili 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri ekiplerince 204 adet sentetik ecza, 150,45 gram esrar, 1,75 gram sentetik kannabinoid 0,50 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak, tefecilik ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan yakalama müzekkeresi bulunan 1 şahıs yakalandı. 16 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

2 bin vatandaş bilgilendirildi

Ayrıca Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince İlkadım ve Canik ilçelerinde 3 NARKONOKTA faaliyeti kapsamında 2 bin vatandaşa 'UYUMA' uygulaması ve 'NARVAS' projesi tanıtılarak bilgilendirme yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Samsun Narkotik Suçlar Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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