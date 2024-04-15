Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 21 şahsa adli işlem yapılırken, 3 şahıs da tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 07-14 Nisan tarihleri arasında yapılan 10 operasyonun sonucunda 21 şahsa yasal işlem yapılırken, 3 şahıs da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda narkotik madde, uyuşturucu ile uyarıcı haplar ve 1 adet de hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Kayseri Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title