Besni'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 kişi uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alındı.
Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada uyuşturucu bulunduran ve satışını yapan kişilere operasyon düzenlendi. Ekipler, M.G., A.E., C.O. ve H.G. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslarda 2.27 gram metamfetamin maddesi, 0,84 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili işlemler sürüyor. - ADIYAMAN