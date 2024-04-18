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Ardahan Emniyet Müdürlüğü 'POLHANE' Projesini Başlattı

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Ardahan il Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık, hırsızlık, aile içi şiddet, narkotik, terör ve trafik güvenliği gibi konularda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 'POLHANE' Projesini başlattı. Ekipler, ev ziyaretleri yaparak vatandaşları bilgilendirmektedir.

Ardahan il Emniyet Müdürlüğü başta dolandırıcılık olmak üzere; hırsızlık, aile içi şiddet, narkotik, terör ve trafik güvenliği gibi konularında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 'POLHANE' Projesini başlattı.

POLHANE Projesi ile kenti daha güvenilir hale getirdiklerini aktaran Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evleri ziyaret ederek vatandaşları bilgilendirmekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada "Ardahan Emniyet Müdürlüğü olarak başta dolandırıcılık suçu olmak üzere; Hırsızlık, aile içi şiddet, narkotik, terör ve trafik güvenliği konularında vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz POLHANE Projesini başlatmış bulunuyoruz. Bugün bu hanelerdeydik, yarın da ziyaretlerimiz devam edecektir." - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ardahan trafik Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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