Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 41 Şahıs Yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 41 şahıs yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01-31 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 41 şahıs yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 564,14 gram uyuşturucu madde, 5 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında TCK'nın 188. ve 191. Maddeleri gereğince gerekli işlemler yapılırken 41 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ekipler, haklarında narkotik suçlarından yakalama emri bulunan 8 şahsı da gözaltına alırken, şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - NİĞDE