Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs ise tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmalar, saha çalışmaları, ihbarlar ve NARVAS projesi üzerinden yapılan analizler neticesinde iki ayda 9 ayrı yakalamada toplam 18 şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanma Suçundan' adli işlem yapıldı. Bu çalışmalarda 36.62 gram sentetik kannobinoid, 4.93 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy, 2 adet sentetik ezca ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İşlem yapılan şahıslara uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen şahısların ikametlerine yapılan operasyonlarda ise 0.53 gram metamfetamin, 1.68 gram sentetik kannobinoid ve uyuşturucu madde paketleme eşyaları ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslardan GY., A.G. ve Z.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN