Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Akçakale Caddesi'nde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.
Ekipler metruk binalarda arama yaparak, şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını gerçekleştirdi.
Uygulamada, uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.