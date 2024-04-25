Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Muğla'nın Milas, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Muğla'nın Milas, Bodrum ve Dalaman ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 8 şüpheli yakalandı.