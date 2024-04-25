Üye Girişi
Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla'nın Milas, Bodrum ve Dalaman ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 8 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Operasyon Narkotik Dalaman Bodrum Muğla Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title