Narkotik Dedektör Köpeği Hulk'un 7. Yaş Günü Kutlandı

Adana'da narkotik dedektör köpeği Hulk'un 7'nci yaş günü pasta kesilerek kutlandı. 6 yıldır Hulk ile birlikte görev yapan polis memuru Ali Çetin (34), "Hulk ile aramızdaki bağ aynı oğul ve baba gibi. Birbirimizi sürekli görüyoruz ancak görmediğimizde onun beni özlediğini biliyorum. Çünkü ben onu çok özlüyorum. Birlikte güzel işler çıkartıyoruz" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğünde eğitim gören narkotik dedektör köpekleri Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucu ile mücadelede polis ekiplerine yardımcı oluyor. Köpekler, polisin düzenlediği operasyonlarda büyük rol oynarken uzmanlar tarafından sıkı bir eğitimden geçiriliyor.

Merkezde narkotik köpeği Daisy ve Agir'in çiftleştirilmesi sonucu elde edilen Belçika Malinois (Çoban) Köpeği Hulk'ta bu köpeklerden yalnızca birisi.

Eğitimleri başladı

10 Nisan 2017'de dünyaya gelen Hulk, yaklaşık 1 yıl boyunca yoğun eğitim gördü. 1 yaşına gelen Hulk, o dönem göreve yeni başlayan polis memuru Ali Çetin ile birlikte görevlere başladı. Çetin ve Hulk, ilk olarak Eskişehir'de daha sonra Ağrı Doğubayazıt'ta görev yaptı. İkili, 3 sene önce ise Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne atandı.

Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirdiler

Hulk'un, Adana'da son 3 yılda katıldığı uyuşturucu operasyonlarında verdiği tepkiler sonucu ekipler 700 kilogram esrar, 30 kilogram metamfetamin, 50 kilogram eroin ve 155 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Son operasyonunda tırdaki uyuşturucuyu buldu

Hulk, katıldığı son operasyonda ise saman balyaları yüklü tırın içerisinde tepki vererek ekiplerin 305 kilogram skunk maddesi ele geçirmesine yardımcı oldu.

Doğum günü kutlandı

10 Nisan 2017'de dünyaya gelen Hulk için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde 7'nci yaş günü pasta kesilerek kutlandı. Merkezdeki polis memurlarının katıldığı kutlamada Hulk için önce pasta kesildi sonra da Hulk, kendisi için kesilen pastadan yedi. Daha sonra Hulk, kendisi gibi narkotik dedektör köpekleriyle bahçede oyun oynadı.

"Onu görmeyince çok özlüyorum"

Gazetecilere konuşan polis memuru Ali Çetin (34), Hulk ile baba oğul gibi bağlarının olduğunu belirterek, "3 senedir Adana'da birlikte uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Hulk ile mesaimizin dışında ekstra eğitimlerini yaptırıyoruz. Hulk'u sürekli dinamik, aramaya hazır tutmaya çalışıyoruz. Hulk ile aramızda ki bağ aynı oğul ve baba gibi. Birbirimizi sürekli görüyoruz ancak görmediğimizde onun beni özlediğini biliyorum. Çünkü ben onu çok özlüyorum. Birlikte güzel işler çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hulk mutluydu o nedenle ben de mutluyum"

Hulk'un doğum gününün kutlanmasına çok mutlu olduğunu anlatan Çetin, "Bugün Hulk'un 7'nci doğum günü. Hulk mutluydu o nedenle ben de mutluyum. Kendisine elimle pasta yedirdim gözleri doldu, çok duygulandı. Bugüne kadar birçok operasyonda yer aldık. Sene başından bu yana 600 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde yakalamamıza Hulk yardımcı oldu. Son olarak da geçen haftalarda saman balyaları yüklü tırın içerisinde Hulk'un tepkisi üzerine 305 kilogram skunk maddesi ele geçirdik" dedi.

"Hayvan kokuları arasında uyuşturucu buldu"

Hulk'un koku alma duyusunun çok gelişmiş olduğunu söyleyen Ali Çetin, ahırda yaptıkları bir operasyonda Hulk'un duvara tepki verdiğini anlatarak şunları söyledi:

"Benim için en unutulmaz anı ise bir ahırda arama yaptık ve Hulk ahırın duvarına tepki verdi. Duvarı kırdığımızda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdik. O çok ilginçti. Çünkü ahırda birçok hayvanın kokusu vardı. O kadar koku arasında uyuşturucu madde kokusunu Hulk aldı ve bize yerini gösterdi. Bu hayvanlar çok iyi eğitimlerden geçiyor ve koku alma duyuları çok gelişmiş." - ADANA