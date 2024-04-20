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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 15 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca, mahallede yapılan kontrollerde 8 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde "Narkogüç" operasyonu yapıldı.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı, 670 personelle 15 adrese baskın gerçekleştirildi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Mahallede yapılan kontrollerde ise haklarında yakalama kararı bulunan 8 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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