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Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri 56 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi

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Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından 2 kişinin üzerinde 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Ziraat Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.A (26) ve A. D (29) isimli şahısların yapılan üst ve çevre aramasında 56 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Kütahya 3.Sayfa Güncel Haberler

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