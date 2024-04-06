Karaman'da 14 şüpheli suçlardan yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart-5 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 6 bin 118 kişiyi sorguladı, 14 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.