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Samsun'da 27 bin 412 adet sentetik ecza ve 100 sikke ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından 27 bin 412 adet sentetik ecza ve Osmanlı dönemine ait 100 adet sikke ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 27 bin 412 adet sentetik ecza ve 100 sikke ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisi tarafından 27 bin 412 adet sentetik ecza ve Osmanlı dönemine ait 100 adet sikke ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında edinilen istihbari bilgiler neticesinde İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramada koliler içinde 27 bin 412 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö ve A.B gözaltına alındı. Söz konusu şahısların Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki ikametlerinde yapılan aramalarda, Osmanlı dönemine ait 100 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Polisteki sorgılanması tamamlanan M.Ö. ve A.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2bkişi mahkemece tutuklandılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Osmanlı Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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