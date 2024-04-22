Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ilde çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, H.T. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.