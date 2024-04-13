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Kütahya'da spotçu şahıstan uyuşturucu ele geçirildi

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Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yaptığı kontrollerde spotçu bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Balıklı Mahallesi Hicret Sokak üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde M.F.T. (35) isimli spotçu şahıstan 3.28 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Kütahya 3.Sayfa Güncel Haberler

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