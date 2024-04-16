Adana'da Otomobilde 2 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi

Adana'da narkotik ekipleri kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilin arka tampon ve alt muhafaza korumasında 2 kilo 200 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını tespit ettiği bir otomobili takibe aldı. Ekipler araca, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda 'dur' ihtarında bulundu.

Ancak araç durmadı ve kovalamaca başladı. Narkotik polisleri aracın önünü keserek durdurdu. Araçta bulunan Arif M. Kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Narkotik köpeği araca tepki verince polisler aramaya başladı. Aracın arka tampondan ve alt muhafaza korumasında toplam 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Arif M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA