Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya'da Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından İstiklal Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde, Ş.E. (33) isimli şahıstan, alüminyum folyoya sarılı vaziyette 1.03 gram metamfetamin, M.U. (45) isimli şahıstan,1 adet cam aparat (payp) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA