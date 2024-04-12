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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Kütahya'da Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından İstiklal Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde, Ş.E. (33) isimli şahıstan, alüminyum folyoya sarılı vaziyette 1.03 gram metamfetamin, M.U. (45) isimli şahıstan,1 adet cam aparat (payp) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Kütahya Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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